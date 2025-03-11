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Макрон призвал военных лидеров 30 стран начать планирование гарантий безопасности для Украины

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже призвал их перейти к планированию гарантий безопасности для Украины после "завершения войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как пишет издание, во время встречи Макрон призвал военачальников около тридцати стран начать разработку "плана для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.

По его словам, "в связи с ускорением мирных переговоров" необходимо "перейти от концепции к плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы в Украине стал возможным "прочный и длительный мир".

В то же время участники встречи согласились, что эти гарантии безопасности "не могут быть отделены от НАТО и его возможностей".

Гарантии безопасности для Украины

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон выступил против "слишком хрупкого" перемирия в Украине. Он подчеркнул, что "путь к миру не может проходить через отказ от поддержки Украины".

Стоит напомнить, что СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.

Также в своей речи к согражданам Макрон заявил, что решил начать дискуссию относительно использования французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.

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Эммануэль МакронВойна в УкраинеГарантии безопасности