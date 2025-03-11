Макрон закликав військових лідерів 30 країн почати планування гарантій безпеки для України

Як пише видання, під час зустрічі Макрон закликав воєначальників близько тридцяти країн розпочати розробку "плану для визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі укладення "мирної угоди" з Росією.

За його словами, "у зв'язку з прискоренням мирних переговорів" необхідно "перейти від концепції до плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим "міцний і тривалий мир".

Водночас учасники зустрічі погодилися, що ці гарантії безпеки "не можуть бути відокремлені від НАТО та його можливостей".

Гарантії безпеки для України

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емануель Макрон виступив проти "занадто крихкого" перемир'я в Україні. Він наголосив, що "шлях до миру не може проходити через відмову від підтримки України".

Варто нагадати, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.