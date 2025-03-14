RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Макрон призвал РФ к перемирию с Украиной: тактика затягивания должна прекратиться

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной и не затягивать войну. Зверства россиян нужно прекратить.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X.

По словам французского лидера, сегодня, 14 марта, он провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером. Они обсудили прогресс, которого достигли Украина и США на встрече в Джидде. 

"Теперь Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна быть прекращена. Зверства должны прекратиться. И тактика затягивания тоже", - подчеркнул Макрон. 

Он добавил, что завтра работа по укреплению поддержки Украины и обеспечению прочного и долговременного мира продолжится. Для этого будет организована видеоконференция, в которой, в частности, будут участвовать Зеленский и Стармер. 

Идея о перемирии

Напомним, американская делегация на встрече в Саудовской Аравии предложила украинской установить перемирие с Россией на 30 дней. Украина ответила согласием.

При этом Россию не устраивает, что такое предложение не предусматривает ее требований. Российский диктатор Владимир Путин, в частности, опасается, что украинские воины могут выйти из Курской области, где они якобы "окружены".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что требования России только усложняют прекращение огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронРежим прекращения огняВойна в Украине