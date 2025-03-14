Макрон закликав РФ до перемир'я з Україною: тактика затягування має припинитися

За словами французького лідера, сьогодні, 14 березня, він провів окремі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Британії Кіром Стармером. Вони обговорили прогрес, якого досягли Україна і США на зустрічі в Джидді.

"Тепер Росія повинна прийняти пропозицію США та України про 30-денне припинення вогню. Російська агресія в Україні має бути припинена. Звірства мають припинитися. І тактика затягування теж", - наголосив Макрон.

Він додав, що завтра робота зі зміцнення підтримки України та забезпечення міцного і довготривалого миру продовжиться. Для цього буде організовано відеоконференцію, у якій, зокрема, братимуть участь Зеленський і Стармер.