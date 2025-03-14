Макрон закликав РФ до перемир'я з Україною: тактика затягування має припинитися

Росія повинна погодитися на 30-денне перемир'я з Україною і не затягувати війну. Звірства росіян потрібно припинити.
Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі X.
За словами французького лідера, сьогодні, 14 березня, він провів окремі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Британії Кіром Стармером. Вони обговорили прогрес, якого досягли Україна і США на зустрічі в Джидді.
"Тепер Росія повинна прийняти пропозицію США та України про 30-денне припинення вогню. Російська агресія в Україні має бути припинена. Звірства мають припинитися. І тактика затягування теж", - наголосив Макрон.
Він додав, що завтра робота зі зміцнення підтримки України та забезпечення міцного і довготривалого миру продовжиться. Для цього буде організовано відеоконференцію, у якій, зокрема, братимуть участь Зеленський і Стармер.
Нагадаємо, американська делегація на зустрічі в Саудівській Аравії запропонувала українській встановити перемир'я з Росією на 30 днів. Україна відповіла згодою.
При цьому Росію не влаштовує, що така пропозиція не передбачає її вимог. Російський диктатор Володимир Путін, зокрема, побоюється, що українські воїни можуть вийти з Курської області, де вони нібито "оточені".
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що вимоги Росії тільки ускладнюють припинення вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.