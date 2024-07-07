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Премьер Франции уходит в отставку после второго тура выборов в парламент

Париж, Воскресенье 07 июля 2024 22:42
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Премьер Франции уходит в отставку после второго тура выборов в парламент Фото: Габриэль Атталь, премьер-министр Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как отметил Атталь, по предварительным результатам парламентских выборов, президентская коалиция, представителем которой он является, не получает большинства и занимает второе место.

"Таким образом, верный республиканским традициям и в соответствии со своими принципами, я завтра утром подам заявление об отставке президенту", - сказал премьер.

При этом Атталь также избрался во французский парламент. Он победил в 10-м избирательном округе О-де-Сен и теперь будет депутатом Национального собрания.

Парламентские выборы во Франции

Во Франции сегодня завершился второй тур выборов в парламент. Неожиданно, но пророссийская партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", победившая в первом туре голосования, заняла во втором туре лишь третье место.

На первом месте, по результатам экзитполов, оказался ультралевый "Новый народный фронт", а на втором - президентская коалиция Эммануэля Макрона.

Детальнее о том, чем закончились выборы во Франции, - читайте по ссылке.

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