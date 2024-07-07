Премьер Франции уходит в отставку после второго тура выборов в парламент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Как отметил Атталь, по предварительным результатам парламентских выборов, президентская коалиция, представителем которой он является, не получает большинства и занимает второе место.

"Таким образом, верный республиканским традициям и в соответствии со своими принципами, я завтра утром подам заявление об отставке президенту", - сказал премьер.