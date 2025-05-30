Макрон призвал Китай сдержать КНДР от участия в войне России против Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Китай, что НАТО может углубить свое присутствие в Азии, если Пекин не сделает больше, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Макрон отметил, что участие войск КНДР в войне России против Украины - это "большой вопрос для всех нас".
"Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела в Юго-Восточной Азии, он должен предотвратить втягивание КНДР в войну в Европе", - подчеркнул он.
Франция давно утверждает, что трансатлантический военный альянс не должен расширять свою деятельность на Азию, и возглавила кампанию по блокированию открытия офиса связи НАТО в Японии в 2023 году.
"Я возражал против участия НАТО в Азии, потому что не верю в то, что стоит быть вовлеченным в чью-то стратегическую конкуренцию", - сказал Макрон, намекнув, что Париж может пересмотреть свою позицию.
Президент Франции также предостерег от риска распространения ядерного оружия и потенциального краха мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Он призвал страны Азии быть "независимыми" как от США, так и от Китая.
"Франция привержена стратегической автономии, свободе суверенитета. Мы защищаем этот подход для Европы и Индо-Тихоокеанского региона", - добавил Макрон.
КНДР помогает России в войне против Украины
Как говорится в докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданную 11 странами-членами ООН, Северная Корея могла передать России до 9 миллионов артиллерийских снарядов и по меньшей мере 100 ракет только за последние полтора года.
Кроме того, в прошлом году власти КНДР отправили своих военных на войну России против Украины. На данный момент они дислоцированы для участия в боевых действиях в Курской области.
Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северокорейские войска получают ценный боевой опыт и совершенствуют свои системы вооружений, ведя боевые действия в Курской области и сотрудничая с Россией.
По состоянию на начало февраля, войска КНДР потеряли в боях на Курщине около 4000 солдат.
Также Буданов рассказал, что Россия модернизировала северокорейские ракеты KN-23 и сделала их более точными во время ударов.
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