Макрон закликав Китай стримати КНДР від участі у війні Росії проти України

Президент Франції Еммануель Макрон попередив Китай, що НАТО може поглибити свою присутність в Азії, якщо Пекін не зробить більше, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Макрон зазначив, що участь військ КНДР у війні Росії проти України - це "велике питання для всіх нас".

"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося у справи в Південно-Східній Азії, він має запобігти втягуванню КНДР у війну в Європі", - наголосив він.

Франція давно стверджує, що трансатлантичний військовий альянс не повинен розширювати свою діяльність на Азію, і очолила кампанію з блокування відкриття офісу зв'язку НАТО в Японії у 2023 році.

"Я заперечував проти участі НАТО в Азії, бо не вірю в те, що варто бути залученим до чиєїсь стратегічної конкуренції", - сказав Макрон, натякнувши, що Париж може переглянути свою позицію.

Президент Франції також застеріг від ризику розповсюдження ядерної зброї та потенційного краху світового порядку, встановленого після Другої світової війни. Він закликав країни Азії бути "незалежними" як від США, так і від Китаю.

"Франція віддана стратегічній автономії, свободі суверенітету. Ми захищаємо цей підхід для Європи та Індо-Тихоокеанського регіону", - додав Макрон.