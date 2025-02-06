ВСУ назвали потери России и КНДР за шесть месяцев Курской операции
Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть месяцев. За это время Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Операция украинских войск в Курской области началась 6 августа 2024 года. Генштаб отмечает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.
"Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через шесть месяцев выполняет указанную функцию. Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта", - говорится в заявлении.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.
В ВСУ подтвердили информацию СМИ, что подразделения из КНДР отведены с линии фронта.
Потери РФ за шесть месяцев Курской операции:
- 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми,
- 131 танк,
- 689 боевых бронированных машин,
- 386 артиллерийских систем,
- 12 единиц РСЗО,
- 12 средств ПВО,
- 1 самолет,
- 3 вертолета,
- 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
- 1164 единицы автомобильной техники,
- 34 единицы специальной техники.
Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.
"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", - добавили в Генштабе.
Курская операция ВСУ
Напомним, что летом 2024 года после начала операции Силы обороны взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате наступательных действий РФ украинские силы потеряли часть территорий, но активные боевые действия продолжаются.
Москва также привлекла Северную Корею к боевым действиям в Курской области. ВСУ удалось взять в плен двух северокорейских солдат.
Западные СМИ сообщали, что после больших потерь войска КНДР вывели с линии фронта. Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов отрицал эту информацию.
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