Макрон призвал Европу проснуться из-за совместной позиции США, РФ и Китая
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа оказалась в "уникальном моменте", когда лидеры США, России и Китая выступают единым фронтом против европейских интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
"Америка превыше всего" - не характер Трампа, а стратегия
Макрон подчеркнул, что политика "Америка превыше всего" не является личной чертой Дональда Трампа, а долгосрочной стратегией США.
"Мы должны трезво смотреть на стратегию США... Это не просто характер или поведение Трампа. Соединенные Штаты, я бы сказал, уже 15 лет решили, что главный вопрос - это Америка. Второе - это Китай. Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр", - заявил он.
Китай "убивает" европейскую промышленность
Особенно резко Макрон высказался в отношении Китая. По его словам, Пекин буквально уничтожает европейскую промышленность.
"Китай убивает большую часть европейской промышленности - и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии", - сказал французский президент.
Он добавил, что Франция пострадала меньше, поскольку "деиндустриализировалась" в этих секторах десятилетиями ранее.
Европа слишком наивна и открыта
Макрон критиковал европейское регулирование, которое, в отличие от американского и китайского, не защищает национальных игроков.
"Китай и США имеют регулирование - но это регулирование способствует их национальным игрокам. Чаще всего наше регулирование является бременем для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским", - отметил он.
"Самое время проснуться"
Подытоживая, Макрон призвал Европу к действию:
"Не стоит недооценивать, что это уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая выступают против европейцев. Это правильный момент для нас - проснуться", - заявил он.
18 апреля на юге Ливана, на второй день перемирия с Израилем, произошло нападение на миротворцев ООН. Погиб французский военный, еще несколько получили ранения. Инцидент произошел вскоре после того, как Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня при посредничестве США.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что эти договоренности не влияют на операции против "Хезболлы". 17 апреля стороны официально согласовали 10-дневное перемирие, однако ситуация в регионе остается нестабильной.
Параллельно Европа сталкивается с торговым давлением со стороны Китая. Еврокомиссия недавно ввела антисубсидийные пошлины на китайские электромобили, на что Пекин ответил расследованием против европейских компаний.
США под администрацией Дональда Трампа активизировали политику "Америка превыше всего", введя пошлины на европейские товары.