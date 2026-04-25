Макрон призвал Европу проснуться из-за совместной позиции США, РФ и Китая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа оказалась в "уникальном моменте", когда лидеры США, России и Китая выступают единым фронтом против европейских интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Америка превыше всего" - не характер Трампа, а стратегия

Макрон подчеркнул, что политика "Америка превыше всего" не является личной чертой Дональда Трампа, а долгосрочной стратегией США.

"Мы должны трезво смотреть на стратегию США... Это не просто характер или поведение Трампа. Соединенные Штаты, я бы сказал, уже 15 лет решили, что главный вопрос - это Америка. Второе - это Китай. Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр", - заявил он.

Китай "убивает" европейскую промышленность

Особенно резко Макрон высказался в отношении Китая. По его словам, Пекин буквально уничтожает европейскую промышленность.

"Китай убивает большую часть европейской промышленности - и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии", - сказал французский президент.

Он добавил, что Франция пострадала меньше, поскольку "деиндустриализировалась" в этих секторах десятилетиями ранее.

Европа слишком наивна и открыта

Макрон критиковал европейское регулирование, которое, в отличие от американского и китайского, не защищает национальных игроков.

"Китай и США имеют регулирование - но это регулирование способствует их национальным игрокам. Чаще всего наше регулирование является бременем для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским", - отметил он.

"Самое время проснуться"

Подытоживая, Макрон призвал Европу к действию:

"Не стоит недооценивать, что это уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая выступают против европейцев. Это правильный момент для нас - проснуться", - заявил он.