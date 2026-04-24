Макрон планирует уйти из политики в 2027 году
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет заниматься политикой после того, как срок его полномочий завершится в 2027 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Figaro.
По словам Макрона, он больше не будет заниматься политикой, когда в 2027 году, после десяти лет президентства, покинет Елисейский дворец.
"Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься ею после", - заявил он во время беседы со школьниками во франко-кипрской школе в Никосии, столице Кипра, где он находился с официальным визитом в связи с участием в неформальном саммите лидеров ЕС.
Французский президент также отметил, что самое трудное на финальном этапе десятилетия его президентства - это защищать свои достижения, имея при этом энергию для исправления того, что не удалось сделать до конца.
"Самое трудное после девяти лет - это сохранить то, что ты сделал хорошо, и попытаться пойти дальше, но иногда приходится исправлять то, что ты сделал неправильно", - добавил Макрон.
Президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2027 года.
Рейтинг Макрона
Напомним, в конце прошлого года рейтинг доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону достиг самой низкой отметки за последние 50 лет. Согласно результатам опроса, этот показатель тогда составлял лишь 11%.
Падение популярности Макрона произошло после его непопулярного решения о повышении пенсионного возраста и решения распустить парламент после победы ультраправых на выборах 2024 года.
По словам бывшего советника французского президента, Макрон "плохо понимает последствия, которые реформы, которые он считает необходимыми, могут иметь для состояния страны".