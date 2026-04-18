Французские миротворцы попали под обстрел в Ливане, есть погибший

16:06 18.04.2026 Сб
2 мин
Как именно погиб миротворец ООН и кто к этому причастен?
aimg Мария Науменко
Французские миротворцы попали под обстрел в Ливане, есть погибший Фото: миротворец UNIFIL (Getty Images)

На юге Ливана на второй день перемирия с Израилем произошло нападение на миротворцев ООН, в результате которого погиб французский военный, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Ливана Навафа Салама в соцсети X.

Читайте также: Трамп запретил Израилю атаковать Ливан, Нетаньяху был шокирован, - Axios

Салам осудил нападение на французский контингент Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) и поручил провести немедленное расследование для установления и задержания виновных.

"Я решительно осуждаю агрессию против членов французского контингента", - подчеркнул он.

Как пишет BFMTV, представитель UNIFIL подтвердил, что инцидент произошел утром в районе Гандурии на юге страны, и уточнил, что расследование уже начато.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в результате нападения погиб старший сержант Флориан Монторио. Еще трое военных получили ранения и были эвакуированы.

"Сегодня утром на юге Ливана во время нападения на миротворческие силы ЮНФИЛ погиб старший сержант Флориан Монторио из 17-го парашютно-инженерного полка из Монтобана", - написал он на Х.

По его словам, Франция требует от ливанских властей немедленно задержать виновных. Он также отметил, что ответственность за нападение, вероятно, лежит на группировке "Хезболла".

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен уточнила, что военный попал в засаду вооруженной группы во время выполнения задания по расчистке маршрута к позициям UNIFIL. По ее словам, он был поражен огнем из стрелкового оружия.

Она добавила, что Монторио прослужил во французской армии 18 лет.

Инцидент произошел вскоре после того, как Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня. Этому соглашению предшествовали первые за более чем 30 лет переговоры между сторонами, которые состоялись в Вашингтоне при посредничестве США.

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что эти договоренности не влияют на операции против "Хезболы".

17 апреля стороны официально согласовали 10-дневное перемирие, однако ситуация в регионе остается нестабильной.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы