Макрон заинтриговал: "В ближайшие 8-10 дней усилим давление на Кремль"

По словам Макрона, в контексте завершения войны РФ против Украины нужно "сохранять осторожность", поскольку "часть уравнения" зависит от Москвы.

"Мы должны оставаться едиными и сохранять сдерживающий фактор", - добавил глава французского государства.

Президент выразил надежду, что достичь перемирия между Украиной и Россией все-таки удастся.

"В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. Нельзя было допустить, чтобы давление оказывалось только на Украину", - пообещал он, не раскрыв детали своих планов.

Также Макрон считает, что ему удалось "убедить американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, введения новых санкций против Москвы".

"Мы постоянно стремились создать динамику, при которой президент Зеленский согласился бы на безусловное прекращение огня. Что, кстати, он и сделал в Джидде. Мы также работали над тем, чтобы США добились от России согласия на перемирие. Теперь наша общая задача - построить условия для прочного и долгосрочного мира", - отметил он.