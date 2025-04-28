Макрон заинтриговал: "В ближайшие 8-10 дней усилим давление на Кремль"

Франция планирует в ближайшие дни усилить давление на Россию. Также возможны санкции со стороны США.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По словам Макрона, в контексте завершения войны РФ против Украины нужно "сохранять осторожность", поскольку "часть уравнения" зависит от Москвы.
"Мы должны оставаться едиными и сохранять сдерживающий фактор", - добавил глава французского государства.
Президент выразил надежду, что достичь перемирия между Украиной и Россией все-таки удастся.
"В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. Нельзя было допустить, чтобы давление оказывалось только на Украину", - пообещал он, не раскрыв детали своих планов.
Также Макрон считает, что ему удалось "убедить американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, введения новых санкций против Москвы".
"Мы постоянно стремились создать динамику, при которой президент Зеленский согласился бы на безусловное прекращение огня. Что, кстати, он и сделал в Джидде. Мы также работали над тем, чтобы США добились от России согласия на перемирие. Теперь наша общая задача - построить условия для прочного и долгосрочного мира", - отметил он.
Напомним, Россия все так же отказывается от полного прекращения огня с Украиной на 30 дней без дополнительных условий.
Только вчера, 27 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия пойдет на такое перемирие только при двух условиях.
При этом российский диктатор Владимир Путин сегодня объявил о перемирии с 8 по 10 мая. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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