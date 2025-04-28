Макрон заінтригував: "У найближчі 8-10 днів посилимо тиск на Кремль"

За словами Макрона, у контексті завершення війни РФ проти України потрібно "зберігати обережність", оскільки "частина рівняння" залежить від Москви.

"Ми повинні залишатися єдиними і зберігати стримувальний фактор", - додав глава французької держави.

Президент висловив сподівання, що досягти перемир'я між Україною і Росією все-таки вдасться.

"У найближчі вісім-десять днів ми посилимо тиск на Кремль. Не можна було допустити, щоб тиск чинився тільки на Україну", - пообіцяв він, не розкривши деталі своїх планів.

Також Макрон вважає, що йому вдалося "переконати американців у можливості ескалації загроз і, можливо, введення нових санкцій проти Москви".

"Ми постійно прагнули створити динаміку, за якої президент Зеленський погодився б на безумовне припинення вогню. Що, до речі, він і зробив у Джидді. Ми також працювали над тим, щоб США домоглися від Росії згоди на перемир'я. Тепер наше спільне завдання - побудувати умови для міцного і довгострокового миру", - зазначив він.