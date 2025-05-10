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Макрон едет в Украину с высокопоставленными чиновниками из Европы: кто именно

Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Украину. Кроме того, с ним в дороге и другие лидеры ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Макрона в соцсети Х (бывший Twitter).

"На пути в Киев. Для Украины, для Европы", - написал президент Франции.

Также он опубликовал фото, на котором видно, что с ним в дороге еще несколько европейских и не только чиновников. Среди них:

  • канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • премьер-министр Британии Кир Стармер;
  • премьер-министр Польши Дональд Туск.

Фото: Мерц, Туск, Стармер и Макрон (x.com/EmmanuelMacron)

Встреча "коалиции решительных" в Киеве

Напомним, вчера Макрон заявил, что примет участие во встрече лидеров "коалиции решительных", которая пройдет уже сегодня, 10 мая, в Киеве.

Он отметил, что встреча будет в гибридном формате. То есть, часть лидеров будут присутствовать лично, а часть - в режиме онлайн по соображениям безопасности. На тот момент Макрон еще не уточнял, в каком формате будет участвовать лично.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский тоже анонсировал данную встречу. Однако он не уточнил, что именно будут обсуждать на встрече.

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Дональд ТускФранцияВеликобританияПольшаЭммануэль МакронКир СтармерФридрих МерцВойна в Украине