Макрон едет в Украину с высокопоставленными чиновниками из Европы: кто именно

Встреча "коалиции решительных" в Киеве

Напомним, вчера Макрон заявил, что примет участие во встрече лидеров "коалиции решительных", которая пройдет уже сегодня, 10 мая, в Киеве.

Он отметил, что встреча будет в гибридном формате. То есть, часть лидеров будут присутствовать лично, а часть - в режиме онлайн по соображениям безопасности. На тот момент Макрон еще не уточнял, в каком формате будет участвовать лично.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский тоже анонсировал данную встречу. Однако он не уточнил, что именно будут обсуждать на встрече.

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