Макрон подтвердил участие во встрече "коалиции решительных": как она пройдет
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие во встрече лидеров "коалиции решительных", которая состоится уже завтра, 10 мая, в Украине.
Как передает РБК-Украина, заявление Макрона приводит The Guardian.
По словам Макрона, встреча пройдет в гибридном формате: некоторые лидеры будут присутствовать лично, а другие - в режиме онлайн по соображениям безопасности. Он не уточнил, в каком формате будет участвовать сам.
Французский лидер также прокомментировал демонстрацию Россией силы на параде ко "Дню победы".
"Президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) на стороне войны, а не на стороне мира", - подчеркнул он.
По его словам, действия диктатора показывает, что любые убеждения о заинтересованности России в мире "ошибочны на данном этапе". При этом европейские партнеры вместе с США будут продолжать настаивать на прекращении огня.
Макрон отреагировал и на присутствие словацкого премьер-министра Роберта Фицо на параде Путина. Французский лидер отметил, что не уверен, что это "лучшее толкование европейской истории".
Встреча "коалиции решительных"
Напомним, сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра в Украине пройдет встреча лидеров "коалиции решительных".
По его словам, Украине вместе с партнерами предстоит серьезная работа.
Глава украинского государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить на встрече.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.