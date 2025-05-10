Макрон їде в Україну з високопоставленими чиновниками з Європи: хто саме

Зустріч "коаліції рішучих" у Києві

Нагадаємо, вчора Макрон заявив, що візьме участь у зустрічі лідерів "коаліції рішучих", яка відбудеться вже сьогодні, 10 травня, у Києві.

Він зазначив, що зустріч буде в гібридному форматі. Тобто, частина лідерів будуть присутні особисто, а частина - в режимі онлайн з міркувань безпеки. На той момент Макрон ще не уточнював, у якому форматі братиме участь особисто.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський теж анонсував цю зустріч. Однак він не уточнив, що саме обговорюватимуть на зустрічі.

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