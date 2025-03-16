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Макрон считает, что у России не будет права голоса по миротворческой миссии в Украине

Париж, Воскресенье 16 марта 2025 13:48
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Макрон считает, что у России не будет права голоса по миротворческой миссии в Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В вопросе размещения иностранного контингента в Украину можно обойтись без согласия России. В случае отправки войска будут находиться на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью Le Parisien.

"Украина является суверенным государством, и если она просит союзнические войска находиться на ее территории, то это не дело России - принимать их или нет", - сказал Макрон.

По его словам, по мирному плану Британии и Франции, который почти завершен и будет представлен США, то цель заключается не в создании "массовых войск", поскольку именно Украина имеет самую большую в Европе армию с миллионом военных.

"Речь идет о развертывании по несколько тысяч человек от каждой страны в ключевых точках для проведения тренировочных программ и демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе", - пояснил президент Франции.

"Коалиция желающих"

Напомним, что Франция первой заговорила о необходимости направления миротворческого контингента в Украину для обеспечения мира. К обсуждению этого вопроса также активно присоединиться Британия. Обе страны выступили инициаторами создания мирного плана по Украине, который затем представят США.

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих". Ее главная цель - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину для обеспечения мира. Вчера, 15 марта, состоялся виртуальный саммит "коалиции желающих".

Ранее в МИД подчеркивали, что Украина стремится расширить обсуждение относительно иностранного контингента. По словам спикера МИД, важно обеспечить безопасность не только на земле, но и в воздухе и на море.

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Франция Украина Эммануэль Макрон Мирные переговоры
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