МИД об иностранном контингенте для Украины: важно расширить дискуссию о небе и море
Украина хочет, чтобы иностранный контингент других стран был размещен не только на суше. Важно также обеспечить безопасность в воздухе и на море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого на брифинге.
По его словам, дискуссия об иностранном контингенте еще продолжается, она до сих пор носит общий характер.
"В ней (дискуссии, - ред.) на закрытых встречах звучат определенные цифры. Но это обсуждение различных возможных цифр, потому что много неизвестных в этой формуле относительно того, кого и куда размещать. Мы считаем, что очень важно расширить эту дискуссию не только на сушу, а также на небо и на море", - сказал спикер.
Тихий отметил, что если партнеры готовы отправлять свои военные контингенты для обеспечения мира и безопасности в Украине, то стоит рассмотреть присутствие в воздухе и на море.
"Это означает их самолеты, их другие средства на море. Это очень важно, потому что на самом деле эта война показала, что она разворачивается во всех плоскостях, и особенно в воздушной, ночью мы это все видели. Поэтому мы эту дискуссию с партнерами продолжаем и знаем, что ряд стран, не только Европы, кстати, выражает готовность, то есть гипотетическую возможность, гипотетическую готовность отправить свои контингенты в Украину", - указал он.
Спикер МИД добавил, что для принятия соответствующего решения нужен широкий консенсус разных стран, в частности в Европе и США. Украина продолжает работать над тем, чтобы был сформирован консенсус.
"И опять же, призываю обратить внимание именно на воздушные и морские компоненты. Потому что, конечно, присутствие войск на суше, оно может быть сдерживающим фактором, но вот безопасность в небе, на море, они не менее, может даже более важны, чем присутствие просто военных на суше. Поэтому есть ряд конкретных государств в Европе, Северной Америке и даже за пределами Европы и Северной Америки, которые готовы гипотетически предварительно участвовать в таких контингентах для обеспечения мира и безопасности", - подчеркнул Тихий.
Он также отметил лидерство Франции и президента Эммануэля Макрона в этом вопросе. Он поблагодарил Париж за решительность.
Коалиция желающих
Напомним, что Франция первой заговорила о необходимости направления миротворческого контингента в Украину для обеспечения мира. Известно, что к обсуждению этого вопроса также активно присоединиться Великобритания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что США также должны участвовать в миротворческой миссии. Но в администрации Дональда Трампа исключили такую возможность.
На днях премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих". Ее главная цель - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину для обеспечения мира.
По данным Sky News, британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих". Также, по информации СМИ, Турция готова обсуждать направление своих войск в Украину.
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