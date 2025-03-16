Макрон вважає, що Росія не матиме права голосу щодо миротворчої місії в Україні

У питанні розміщення іноземного контингенту до України можна обійтися без згоди Росії. У разі відправлення війська будуть перебувати на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю Le Parisien.

"Україна є суверенною державою, і якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, то це не справа Росії - приймати їх чи ні", - сказав Макрон.

За його словами, щодо мирного плану Британії та Франції, який майже завершений і буде представлений США, то мета полягає не у створенні "масових військ", оскільки саме Україна має найбільшу в Європу армію з мільйоном військових.

"Йдеться про розгортання по кілька тисяч людей від кожної країни в ключових точках для проведення тренувальних програм і демонстрації нашої підтримки в довгостроковій перспективі", - пояснив президент Франції.