Макрон зустрівся з Путіним, а НАБУ затримало нардепа Кузьміних: новини за 7 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, затримано нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, в Україні скоротили терміни лікування від COVID. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 7 лютого – у матеріалі РБК-Україна.

Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. На порядку денному переговорів президентів ситуація довкола кордонів України, а також безпека в Європі.

Зустріч лідерів Росії та Франції тривала понад 5 годин. РБК-Україна розповідає перші подробиці зустрічі лідерів Франції та Росії.

НАБУ затримало нардепа Кузьміних

НАБУ та САП затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Його підозрюють у отриманні хабара. Кузьміних перебував у розшуку в зв’язку з переховуванням від правоохоронців.

Нагадаємо, нардепа викрили на отриманні хабаря 28 січня у розмірі 558 тисяч гривень. Повідомлялося, що він за сумму пообіцяв сприяти в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

В Україні скоротили терміни лікування від COVID: коли виходити з самоізоляції

Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з COVID-19.

Раніше пацієнт з COVID мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через 5 днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

Ще одна група військових США прибула до Польщі. Висадилася за 70 км від України

Сьогодні, 7 лютого, група американських військових прибула до Польщі в рамках посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Контингент висадився в Жешуві.

Повідомляється, що в аеропорт Жешува прибула ще одна група військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Це місто знаходиться в 70 кілометрах від кордону з Україною. Також повідомляється, що в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових. Напередодні в Жешув вже прибули кілька десантних груп 82-ї дивізії США.

Помер екс-голова ВР Криму Борис Дейч. Він підтримав окупацію півострову у 2014 році

Колишній глава Верховної ради Криму, екс-нардеп Борис Дейч помер на 84-му році життя. Він підтримував окупацію Криму Росією на так званому "кримському референдумі", а при цьому мав звання "Героя України".

Відомо, що Дейч помер в одній з лікарень Москви, куди його госпіталізували після погіршення самопочуття через коронавірус.

Премія Золота Малина 2022: оголошені всі номінанти, а Брюс Вілліс став рекордсменом за провалами

Американська антипремія Золота Малина оголосила списки номінантів на звання найгучніших провалів в кіно у 2021 році. Список усіх номінантів на Золоту Малину розмістили на Razzies.

Фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix зібрав цього року урожай – він потрапив відразу в 9 номінацій. Ще два фільми "Карен" і "Жінка у вікні" – у п'ять номінацій. Фільм "Космічний джем: Нове покоління" отримав чотири номінації. Але рекордсменом став знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс, для якого створили окрему номінацію. Всі вісім фільмів з його участю за 2021 рік стали абсолютно провальними.

В Україну увірвуться холодні "штормові" дощі: синоптики дали докладний прогноз

Погода в Україні принесе погодні зміни у вівторок, 8 лютого. Синоптики кажуть, що в цей день в деяких областях будуть сильні дощі, а вітер досягне місцями штормових значень.

Що буде з погодою в країні сьогодні і далі - читайте в матеріалі Styler.