Макрон встретился с Путиным, а НАБУ задержало нардепа Кузьминых: новости за 7 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом России Владимиром Путиным, задержан нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, в Украине сократили сроки лечения от COVID. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 7 февраля - в материале РБК-Украина.

Предотвратить нападение на Украину. Макрон встретился с Путиным: первые подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. На повестке дня переговоров президентов ситуация вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе.

Встреча лидеров России и Франции длилась более 5 часов. РБК-Украина рассказывает первые подробности встречи лидеров Франции и России.

НАБУ задержало нардепа Кузьминых

НАБУ и САП задержали нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки. Кузьминых находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей.

Напомним, нардепа разоблачили на получении взятки 28 января в размере 558 тысяч гривен. Сообщалось, что он пообещал содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В Украине сократили сроки лечения от COVID: когда выходить из самоизоляции

Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19.

Ранее пациент с COVID должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста. Теперь же повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования.

Еще одна группа военных США прибыла в Польшу. Высадилась в 70 км от Украины

В понедельник , 7 февраля, группа американских военных прибыла в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину. Контингент высадился в Жешуве.

Сообщается, что в аэропорт Жешува прибыла еще одна группа военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Этот город находится в 70 километрах от границы с Украиной. Также сообщается, что в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1 700 американских военных. Накануне в Жешув уже прибыли несколько десантных групп 82-й дивизии США.

Умер экс-глава ВР Крыма Борис Дейч. Он поддержал оккупацию полуострова в 2014 году

Бывший глава Верховной рады Крыма, экс-нардеп Борис Дейч скончался на 84-м году жизни. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией на так называемом "крымском референдуме", а при этом имел звание "Героя Украины".

Известно, что Дейч скончался в одной из больниц Москвы, куда его госпитализировали после ухудшения самочувствия из-за коронавируса.

Премия Золотая Малина 2022: объявлены все номинанты, а Брюс Уиллис стал рекордсменом по провалам

Американская антипремия Золотая Малина объявила списки номинантов на звание самых громких провалов в кино в 2021 году. Список всех номинантов на Золотую Малину разместили на Razzies.

Фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix собрал в этом году урожай – он попал сразу в 9 номинаций. Еще два фильма "Карен" и "Женщина в окне" – в пять номинаций. Фильм "Космический джем: Новое поколение" получил четыре номинации. Но рекордсменом стал знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис, для которого создали отдельную номинацию. Все восемь фильмов с его участием за 2021 год стали абсолютно провальными.

В Украину ворвутся холодные "штормовые" дожди: синоптики дали подробный прогноз

Погода в Украине принесет погодные изменения во вторник, 8 февраля. Синоптики говорят, что в этот день в некоторых областях будут сильные дожди, а ветер достигнет местами штормовых значений.

Что будет с погодой в стране сегодня и дальше - читайте в материале Styler.