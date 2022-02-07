Помер екс-голова ВР Криму Борис Дейч. Він підтримав окупацію півострову у 2014 році

Колишній глава Верховної ради Криму, екс-нардеп Борис Дейч помер на 84-му році життя. Він підтримував окупацію Криму Росією на так званому "кримському референдумі", а при цьому мав звання "Героя України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим. Реалії.

Відомо, що Дейч помер в одній з лікарень Москви, куди його госпіталізували після погіршення самопочуття через коронавірус.

У так званому "парламенті Криму" повідомили, що він помер сьогодні, 7 лютого о сьомій годині ранку. Вказано, що Дейч був щеплений від коронавірусу і зробив ревакцинацію.

Що відомо про Бориса Дейча

Український політик, екс-нардеп "Партії регіонів". У 2002-2006 роках був головою Верховної ради Криму. Народний депутат України V-VII скликань (від 2006), "Герой України".

Підписав звернення до польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом і проголосував за диктаторські закони 16 січня. Підтримав окупацію Криму у 2014 році.

Зокрема на так званому "кримському референдумі" 16 березня 2014 року Борис Дейч проголосував за приєднання Криму до РФ. Після чого він заявив про складання з себе повноважень народного депутата України, однак офіційно позбавлений повноважень не був і до закінчення у листопаді роботи Ради VII скликання залишався депутатом, у липні 2014 року був присутній на кількох засіданнях Верховної Ради.

Крім того, в серпні 2013 року екс-президент Віктор Янукович нагородив Дейча орденом "Герой України".

Згодом у 2016 році українці створили на сайті президента петицію із вимогою забрати у нього це звання, проте вона не набрала необхідної кількості голосів.