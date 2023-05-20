Макрон о визите Зеленского на саммит G7: это переломный момент

"Я думаю, что это уникальная возможность [провести] обмен мнениями со многими странами с юга и выразить свою ситуацию, выразить послание и поделиться мнением. Я верю, что это может стать переломным моментом", - заявил он.

Макрон добавил, что Франция будет с Украиной "до самого конца".

Зеленский в Японии

20 мая в Хиросиму прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где он уже успел встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и другими. В частности, ожидается его встреча с президентом США Джо Байденом.

На саммите Зеленский встретился впервые с начала полномасштабного вторжения РФ с премьером Индии. Они обсудили гуманитарные вопросы.

Все подробности визита президента - читайте в материале РБК-Украина.

Решения на саммите G7

Лидеры стран G7 во время саммита приняли план противодействия рискам, возникшим из-за российского "вооружения энергетики". Они выступили против того, что Россия использует энергетическую и экономическую зависимость в качестве рычагов влияния.

Помимо этого лидеры G7 договорились и дальше поддерживать Украину перед лицом агрессивной войны России. При этом они призвали Китай давить на страну-агрессора.

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