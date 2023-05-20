Макрон про візит Зеленського на саміт G7: це переломний момент

"Я думаю, що це унікальна можливість [провести] обмін думками з багатьма країнами з півдня і висловити свою ситуацію, висловити послання і поділитися думкою. Я вірю, що це може стати переломним моментом", - заявив він.

Макрон додав, що Франція буде з Україною "до самого кінця".

Зеленський у Японії

20 травня до Хіросіми прибув президент України Володимир Зеленський, де він уже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та іншими. Зокрема, очікується його зустріч із президентом США Джо Байденом.

Усі подробиці візиту президента - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Рішення на саміті G7

Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, що виникли через російське "озброєння енергетики. Вони виступили проти того, що Росія використовує енергетичну та економічну залежність як важелі впливу.

Крім цього, лідери G7 домовилися й надалі підтримувати Україну перед агресивною війною Росії. При цьому вони закликали Китай тиснути на країну-агресора.

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