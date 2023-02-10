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Макрон не исключает поставки Украине истребителей, но не в ближайшие недели

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Брюссель, Пятница 10 февраля 2023 06:20
Макрон не исключает поставки Украине истребителей, но не в ближайшие недели Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители Украине "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели", ибо нужно отдавать приоритет, как он выразился, "более полезным" и "более быстрым" видам оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Поставки же боевых самолетов - "это сегодня не соответствует потребностям", сказал Макрон. Вместе с тем, "я не исключаю абсолютно ничего", подчеркнул французский президент.

К "более полезным" и "более быстрым" вооружениям Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.

Поставки артиллерийских орудий, по словам президента, будут активизированы, что поможет Украине отражать российское наступление и в дальнейшем начать собственное контрнаступление. По словам Макрона, он будет работать над этим в ближайшие дни.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в Британию отправился во Францию. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Эммануэль Макрон Франция
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