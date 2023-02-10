Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Постачання ж бойових літаків - "це сьогодні не відповідає потребам", сказав Макрон. Водночас "я не виключаю абсолютно нічого", наголосив французький президент.
До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.
Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після візиту до Британії вирушив до Франції. Там він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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