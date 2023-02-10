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Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями

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Брюссель, П'ятниця 10 лютого 2023 06:20
Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Постачання ж бойових літаків - "це сьогодні не відповідає потребам", сказав Макрон. Водночас "я не виключаю абсолютно нічого", наголосив французький президент.

До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.

Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після візиту до Британії вирушив до Франції. Там він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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