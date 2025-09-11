Макрон отправил в Польшу истребители Rafale из-за атаки российских дронов

"После вторжений российских дронов в Польшу я принял решение направить три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО вместе с нашими союзниками", - отметил Макрон.

Французский лидер уточнил, что обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Британии Киром Стармером, который также участвует в защите восточного фланга.

"Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом. Мы не поддадимся на усиливающиеся запугивания со стороны России", - подчеркнул президент.