Макрон отправил в Польшу истребители Rafale из-за атаки российских дронов

Президент Франции Эммануэль Макрон решил помочь Польше с защитой неба. Туда направили французские истребители Rafale.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французского лидера в соцсети X.
"После вторжений российских дронов в Польшу я принял решение направить три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО вместе с нашими союзниками", - отметил Макрон.
Французский лидер уточнил, что обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Британии Киром Стармером, который также участвует в защите восточного фланга.
"Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом. Мы не поддадимся на усиливающиеся запугивания со стороны России", - подчеркнул президент.
Напомним, в ночь на 10 сентября российские оккупанты запустили по Польше несколько десятков беспилотников. Союзники по НАТО помогали сбивать дроны - для этого задействовали истребители F-35 и F-16.
При этом в СМИ появились слухи, что одной из целей такой атаки могла быть база НАТО на территории Польши, через которую Украине отправляют военную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне такой атаки предложил странам Европы новую программу разработки дронов-перехватчиков, поскольку сбивать беспилотники РФ ракетами из F-35 слишком дорого.