Макрон відправив до Польщі винищувачі Rafale через атаку російських дронів

"Після вторгнень російських дронів до Польщі я ухвалив рішення направити три винищувачі Rafale для участі в захисті польського повітряного простору і східного флангу НАТО разом із нашими союзниками", - зазначив Макрон.

Французький лідер уточнив, що обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, який також бере участь у захисті східного флангу.

"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося на залякування з боку Росії, що посилюються", - наголосив президент.