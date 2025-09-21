Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая
Европейский Союз будет проводить собственную дипломатию в отношении Китая. В том числе ЕС сам решит, стоит ли вводить против Китая дополнительные тарифы и пошлины.
Как сообщает, об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью CBS News.
Комментируя требования президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы против Китая, чтобы увеличить давление на Пекин, Макрон заявил, что "мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая".
Французский президент добавил, что в отношениях с Китаем ЕС придерживается стратегии уменьшения риска, а не полного отмежевания. Сейчас стоит заниматься другими санкционными вопросами.
"Давайте сосредоточимся на некоторых вторичных санкциях, если они имеют смысл. Я думаю, что мы должны начать серьезный диалог, чтобы выяснить, где и в какой степени Россия получает помощь от третьих стран, и усилить давление", - сказал Макрон.
При этом, добавил президент Франции, в принципе санкционный подход верен, но он должен связываться непосредственно с Россией и быть целенаправленным.
"Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целенаправленным и непосредственно связанным с Россией", - добавил Макрон.
Ультиматум Трампа Европе
Президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял, что Европа должна устроить сильное давление на Китай. Так, недавно он снова сказал, что Европа должна "что-то сделать" с Китаем, чтобы ускорить завершение войны РФ против Украины.
Также США устроили кампанию давления на Европейский Союз, требуя, чтобы в новом санкционном пакете были прописаны ограничения и пошлины против Пекина и Нью-Дели. Однако ЕС готов максимум добавить некоторые НПЗ и банки в свой "черный список" - но никаких санкций вводить не планирует.