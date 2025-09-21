Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю

Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. В тому числі ЄС сам вирішить, чи варто запроваджувати проти Китаю додаткові тарифи та мита.

Як повідомляє, про це сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю CBS News .

Коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи проти Китаю, щоб збільшити тиск на Пекін, Макрон заявив, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".

Французький президент додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. Зараз варто займатися іншими санкційними питаннями.

"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі Росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", - сказав Макрон.

При цьому, додав президент Франції, в принципі санкційний підхід вірний, але він повинен пов'язуватися безпосередньо з Росією та бути цілеспрямованим.

"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з Росією", – додав Макрон.