Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю
Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. В тому числі ЄС сам вирішить, чи варто запроваджувати проти Китаю додаткові тарифи та мита.
Як повідомляє, про це сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю CBS News.
Коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи проти Китаю, щоб збільшити тиск на Пекін, Макрон заявив, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".
Французький президент додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. Зараз варто займатися іншими санкційними питаннями.
"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі Росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", - сказав Макрон.
При цьому, додав президент Франції, в принципі санкційний підхід вірний, але він повинен пов'язуватися безпосередньо з Росією та бути цілеспрямованим.
Ультиматум Трампа Європі
Президент США Дональд Трамп вже кілька разів заявляв, що Європа повинна влаштувати сильний тиск на Китай. Так, нещодавно він знову сказав, що Європа повинна "щось зробити" з Китаєм, аби пришвидшити завершення війни РФ проти України.
Також США влаштували кампанію тиску на Європейський Союз, вимагаючи, щоб в новому санкційному пакеті були прописані обмеження та мита проти Пекіна та Нью-Делі. Проте ЄС готовий максимум додати деякі НПЗ та банки до свого "чорного списку" - але жодних санкцій вводити не планує.