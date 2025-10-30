Макрон стал наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет

Опрос Verian Group, в котором приняли участие 1000 человек, демонстрирует рейтинг доверия к Макрону на уровне 11%. Это самый низкий показатель, который когда-либо фиксировала эта компания.

Предыдущим рекордсменом был предшественник Макрона и его бывший начальник Франсуа Олланд. В конце 2016 года, незадолго до объявления о том, что он не будет баллотироваться на второй президентский срок, этот показатель тоже составлял 11%.

Теперь Макрон и Олланд делят между собой звание наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов.

Падение популярности Макрона произошло после его непопулярного решения о повышении пенсионного возраста и решения распустить парламент после победы ультраправых на выборах 2024 года.

"Макрон постоянно следит за опросами - он должен был бы быть слепым или глухим, чтобы не понимать, что его не любят", - сказал Politico экс-советник президента.

По его словам, Макрон "плохо понимает последствия, которые реформы, которые он считает необходимыми, могут иметь для состояния страны".