Макрон став найменш популярним президентом Франції за останні 50 років

Фото: Емманюель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Рейтинг довіри до президента Франції Еммануеля Макрона досяг найнижчої позначки за останні 50 років. Згідно з результатами опитування, цей показник становить лише 11%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Опитування Verian Group, в якому взяли участь 1000 осіб, демонструє рейтинг довіри до Макрона на рівні 11%. Це найнижчий показник, який коли-небудь фіксувала ця компанія.

Попереднім рекордсменом був попередник Макрона і його колишній начальник Франсуа Олланд. Наприкінці 2016 року, незадовго до оголошення про те, що він не буде балотуватися на другий президентський термін, цей показник теж становив 11%.

Тепер Макрон і Олланд ділять між собою звання найменш популярного президента Франції з початку 1970-х років.

Падіння популярності Макрона сталося після його непопулярного рішення про підвищення пенсійного віку та рішення розпустити парламент після перемоги ультраправих на виборах 2024 року.

"Макрон постійно стежить за опитуваннями - він мав би бути сліпим або глухим, щоб не розуміти, що його не люблять", - сказав Politico ексрадник президента.

За його словами, Макрон "погано розуміє наслідки, які реформи, які він вважає необхідними, можуть мати для стану країни".

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що у разі оголошення недовіри уряду Себастьєна Лекорню не буде призначати нового премʼєр-міністра, а розпустить парламент.

На початку вересня Національні збори Франції на позачерговому засіданні висловили вотум недовіри уряду Франсуа Байру, який обіймав посаду прем'єра 9 місяців. Відставку підтримали 364 депутати.

Наступного дня президент Франції призначив новим главою уряду Себастьяна Лекорню, який в уряді Байру обіймав посаду міністра оборони.

