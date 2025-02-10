США приостановили разработку "мирного плана" по Украине: The Telegraph назвала причину

Власти США на время остановили работу над "мирным планом" по завершению войны России против Украины. Вашингтон хочет, чтобы Европа получила место за столом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным британской газеты, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог хочет провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО до того, как завершит работу над "мирным планом".

Келлог отмечал, что на переговорах с европейскими дипломатами он узнает их мнения о форме любого мирного соглашения и о том, какой вклад могут внести правительства в этот процесс.

Такие переговоры, по словам Келлога, он хочет провести с премьер-министрами и президентами стран-членов НАТО. Это должно успокоить те государства, которые опасаются, что Вашингтон "вытеснит" их из переговоров.

При этом, по данным The Telegraph, Келлог пообещал представить на Мюнхенской конференции по безопасности элементы "мирного плана". Газета считает, что это будет будет предложение о дальнейшей военной поддержке Украины в обмен на доступ к украинским редкоземельным ресурсам.

The Telegraph уточняет, что европейские чиновники, которые уже поговорили с Келлогом, получили заверения в намерениях Вашингтона укрепить позиции Украины в будущих переговорах с Россией.