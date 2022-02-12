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Макрон сьогодні проведе переговори із Зеленським, Шольцем і Байденом, - ЗМІ

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 12 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з президентами України і США Володимиром Зеленським і Джо Байденом, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

"Французький президент повинен провести переговори зі своїми американськими, німецькими та українськими колегами в суботу, після телефонної розмови з Володимиром Путіним і телефонної розмови з Джо Байденом, який почався зовсім недавно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Макрон у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що щирий діалог не сумісний з військовою ескалацією на кордонах України.

Крім того, Путін поскаржився Макрону на захід, який не хоче "підштовхнути" Україну до виконання Мінських домовленостей.

Додамо, що сьогодні проходять переговори Байдена з Путіним на тлі нового російського вторгнення в Україну.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденЕммануель МакронОлаф ШольцВторгнення Росії до України