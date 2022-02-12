Макрон сегодня проведет переговоры с Зеленским, Шольцем и Байденом, - СМИ

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France .

"Французский президент должен провести переговоры со своими американскими, немецкими и украинскими коллегами в субботу, после телефонного разговора с Владимиром Путиным и телефонного разговора с Джо Байденом, который начался совсем недавно", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Макрон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что искренний диалог не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

Кроме того, Путин пожаловался Макрону на Запад, который не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Добавим, что сегодня проходят переговоры Байдена с Путиным на фоне нового российского вторжения в Украину.