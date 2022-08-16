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Макрон сьогодні обговорить із Зеленським ситуацію на ЗАЕС, - Єлисейський палац

Фото: президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявила канцелярія президента Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Телефонна розмова між двома лідерами відбудеться у вівторок, 16 серпня.

Нагадаємо, остання розмова двох лідерів відбулася 1 серпня. Переговори тривали півтори години.

Крім того, 16 липня Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єром Італії Маріо Драгі був з візитом у Києві.

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Володимир ЗеленськийЗапорожская АЭСЕммануель МакронВійна Росії проти України