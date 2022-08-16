UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон сегодня обсудит с Зеленским ситуацию на ЗАЭС, - Елисейский дворец

Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявила канцелярия президента Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Телефонный разговор между двумя лидерами состоится во вторник, 16 августа.

Напомним, последний разговор двух лидеров состоялся 1 августа. Переговоры продолжались полтора часа.

Кроме того, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСЭммануэль МакронВойна России против Украины