Макрон сегодня обсудит с Зеленским ситуацию на ЗАЭС, - Елисейский дворец

Телефонный разговор между двумя лидерами состоится во вторник, 16 августа.

Напомним, последний разговор двух лидеров состоялся 1 августа. Переговоры продолжались полтора часа.

Кроме того, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве.

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