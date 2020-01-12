Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президенти також обговорили ситуацію з Іраном

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у ході телефонної розмови обговорили конфлікт на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кремля.

Також глави держав обговорили напружену ситуацію навколо Ірану.

"У зв'язку з напруженою ситуацією навколо Ірану президенти Росії і Франції відзначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості і висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження Спільного всеосяжного плану дій. Також порушувалася тематика українського конфлікту (на Донбасі, - ред.) і стан справ у Сирії", - зазначено в повідомленні.

Крім того, президенти детально обговорили лівійську проблематику.

Нагадаємо, раніше Путін під час спільної з канцлером ФРН Ангелою Меркель прес-конференції заявив, що закон про особливий статус Донбасу повинен бути закріплений у Конституції України.

Як писало РБК-Україна, Меркель і президент Росії Володимир Путін 11 січня проводили зустріч, в ході якої повинні були також обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі.