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Макрон заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для нормандського саміту

Новини » Політика     15.11.2019 - 19:43
Макрон заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для нормандського саміту
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/finnishgovernment)

Макрон та Зеленський скоординували підготовку змістовного наповнення саміту

Президентом Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що під час розмови лідери України та Франції також скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на найвищому рівні.

"У результаті, всіма сторонами узгоджено дату його проведення - 9 грудня у Парижі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський поінформував Макрона про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі. Макрон, зі свого боку, підкреслив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Франції в усіх питаннях.

Сторони також обговорили економічну співпрацю двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту президента Франції до України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та обговорив дату проведення зустрічі у нормандському форматі.

РБК-Україна писало, що саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі.

Саміт "нормандської четвірки" планується на 9 грудня Путін: про зустріч із Зеленським до нормандського формату мови не йде
Новини України Еммануель МакронНормандський формат
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