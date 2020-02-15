Макрон про санкції проти Росії: нічого позитивного для Європи

Санкції проти Російської Федерації не принесли нічого позитивного ні Москві, ні Європейському союзу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки.

Також французький президент наголосив, що Росію не можна блокувати або ігнорувати.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що Альянс продовжить підтримувати санкції проти Росії та посилювати політику стримування, однак прагне покращити відносини з Москвою.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти російських оборонних підприємств, які займаються поширенням зброї масового ураження. До американського санкційного списку потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

Зазначимо, що у Росії назвали введення санкцій США проти трьох російських оборонних підприємств "черговим сплеском русофобії". У Москві наголосили, що для введення обмежувальних заходів потрібні вагомі підстави, яких їм ніби-то не надали.

Крім того, Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на випадок, якщо Росія все ж спробує добудувати газопровід.