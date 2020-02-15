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Столтенберг: НАТО продовжить політику стримування Росії

Новини » Політика     15.02.2020 - 11:06
Столтенберг: НАТО продовжить політику стримування Росії
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Однак НАТО прагне покращити відносини з Росією

НАТО продовжить підтримувати санкції проти Росії та буде посилювати політику стримування, однак прагне покращити відносини з Москвою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна.

За словами Столтенберга, НАТО сподівається покращити відносини зі своїм найбільшим сусідом, однак постійно зіштовхується зі все більш рішучою політикою Росії, яка прагне посилити сфери впливу у світі.

"НАТО сподівається на поліпшення відносин з Росією, яка є нашим найбільшим сусідом. НАТО стикається з конкуренцією з боку все більш рішучої політики Росії, яка прагне повернутися до концепції сфер впливу (у світовій політиці - ред.). НАТО відповідає на це, посилюючи стримування і підтримуючи санкції проти Росії ", - заявив генсек.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО продовжуватиме підтримку територіальної цілісності України. У НАТО заявляли, що безпекова ситуація в Україні є об’єктом постійної уваги Альянсу.

Крім того, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про "тектонічний зсув" у відносинах України та НАТО. Він додав, що вступ України в НАТО є питанням часу.

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