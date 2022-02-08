Макрон і Путін уклали угоду щодо України, - Financial Times

За інформацією видання, яке посилається на французьких офіційних осіб, Путін і Макрон домовилися, що РФ нібито "не здійснюватиме нових військових ініціатив".

Разом з тим Кремль начебто погодився взяти участь у діалозі щодо розгортання власних збройних сил.

При цьому, за даними джерела FT, російський президент Путін нібито погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які залучені у спільних навчаннях під назвою "Союзна рішучість-2022".

Видання пише, що це питання обговорюватиметься й на подальших зустрічах, де сторони мають намір укласти угоду про "структурований діалог з питань колективної безпеки",