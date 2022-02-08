Діалог не завершено. Путін розповів про підготовку відповіді Росії щодо "гарантій безпеки"

"Що буде далі. Підготуємо відповідь на той папір, який ми отримали з Брюсселя і Вашингтона. Загалом я пана Макрона поінформував про це. Направимо в Вашингтон і Брюссель. Там є дві речі, які можна обговорювати, вони правда другорядні. Будемо домагатися відповіді на ключові питання. У відповіді, яку ми отримали, я не буду розкривати кожну статтю, але по жодному з пунктів не просто немає відповіді "ні" або "так", їх просто обійшли. Я не вважаю, що на цьому наш діалог завершено", - заявив Путін.

За його словами, Макрон розповів про позицію Франції щодо "гарантій безпеки".