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Макрон и Путин заключили сделку по Украине, - Financial Times

Автор: Мария Кучерявец

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины. При этом Кремль ждет одобрения этих условий от Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

По информации издания, которое ссылается на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

Вместе с тем Кремль якобы согласился принять участие в диалоге по развертыванию собственных вооруженных сил.

При этом, по данным источника FT, российский президент Путин вроде бы согласился вывести из Белоруси до 30 тысяч российских военных, которые вовлечены в совместных учениях под названием "Союзная решимость-2022".

Издание пишет, что этот вопрос будет обсуждаться и на дальнейших встречах, где стороны намерены заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности",

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

На повестке дня переговоров президентов была ситуация вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе, подробно о встрече - в материале РБК-Украина.

Добавим, что уже сегодня, после переговоров с Путиным, французский лидер посетит Украину и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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