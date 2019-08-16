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Макрон і Путін обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі

Новини » Політика    16.08.2019 - 21:01
Макрон і Путін обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі
Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Путін і Макрон зустрінуться 19 серпня у Франції

Президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів у понеділок, 19 серпня, обговорять врегулювання ситуації на сході України, в тому числі в рамках нормандського формату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, під час зустрічі будуть обговорені питання, що стосуються російського участі в різних заходах по лінії цієї організації".

"У цьому контексті я особливо відзначу, що Франція і особисто президент Макрон активно сприяли відновленню прав російської парламентської делегації в повному обсязі в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Ми вдячні французам за конструктивну роль", - продовжив Ушаков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін в ході свого візиту у Францію обговорить з Макроном двостороннє співробітництво України, включаючи продовження роботи в нормандському форматі. Зустріч відбудеться 19 серпня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. В ході розмови вони погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Тоді президент Франції заявив, що погодить нормандську зустріч з Путіним і Меркель

Зазначимо, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

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Новини України Володимир ПутінДонбасЕммануель Макрон
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