Макрон пропонував США відправити в Україну інструкторів, Байден не захотів, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, відповідну пропозицію Макрон зробив Байдену під час нещодавньої розмови.

Він запропонував США направити до України військових інструкторів для навчання українських військ у зоні бойових дій. Цю пропозицію Макрон лобіював і раніше.

За даними Politico, президент США не підтримав ідею французького лідера. За словами двох людей, знайомих з розмовою, Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.