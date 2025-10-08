Макрон назначит нового премьера в течение 48 часов, - Лекорню

Об этом заявил действующий премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика телеканалу France 2.

Глава правительства объявил о завершении своей миссии ведения переговоров с другими партиями.

Он исключил возможность возвращения на пост премьера, но настоял, что "выход существует", и призвал к созданию правительства, "полностью отделенного от президентских амбиций на 2027 год".

Кроме того, Лекорню отверг вероятность новых парламентских выборов.

"В Национальном собрании есть абсолютное большинство, которое выступает против роспуска. 210 депутатов поддерживают платформу стабильности. Именно это большинство может стать основой для Макрона для назначения нового премьера", - отметил он.

При этом Лекорню решительно отверг призывы некоторых бывших союзников Макрона уйти в отставку после принятия бюджета на 2026 год.

"Сейчас не время менять президента", - подчеркнул премьер и объяснил свою позицию глобальной нестабильностью и дипломатической ролью Франции, как дополнительные причины сохранить стабильность на высшем уровне власти.

Тернистый бюджет

Лекорню также отметил, что новый законопроект о бюджете будет представлен в парламент в понедельник, 13 октября.

По его словам, в Национальной ассамблее сейчас существует "очень относительное большинство нескольких политических партий, которые, по сути, готовы договориться о совместном бюджете".

"Он не будет идеальным. Дискуссий будет много. Политический кризис необходимо решить, правительство должно быть сформировано, а в парламенте - начаты реальные дебаты", - заявил премьер.

На вопрос, считает ли он свою миссию успешной, Лекорню сделал паузу, а затем признался: "Не совсем. Я попробовал все".