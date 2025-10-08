Во Франции политический кризис: премьер надеется спасти бюджет и стабилизировать ситуацию

Временный премьер-министр Франции Себастьян Лекорню выразил осторожный оптимизм относительно принятия бюджета страны до конца 2025 года, что значительно уменьшает вероятность проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian .

По его словам, переговоры с различными партиями продолжаются, и соглашение по бюджету может быть достигнуто до 31 декабря 2025 года. Лекорню отметил, что готовность к компромиссу создает импульс и сближение, что снижает риск роспуска парламента.

Он добавил, что встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить результаты переговоров и определить возможность заключения соглашения.

Сообщается, что в последние дни Макрон сталкивается с призывами объявить досрочные выборы или уйти в отставку, чтобы преодолеть политический кризис.

Лекорню стал пятым премьер-министром Франции за последние два года и подал в отставку вместе с правительством в понедельник после отклонения нового кабинета. Президент убедил его остаться в должности до вечера среды, чтобы попытаться сформировать коалиционное правительство, способное обеспечить принятие бюджета жесткой экономии из-за рекордного уровня государственного долга.

Лекорню также отметил, что во время переговоров будет проверять, на какие уступки готовы пойти социалисты и "зеленые", чтобы поддержать бюджетное соглашение.

Он выразил надежду, что дефицит бюджета будет сокращен до 4,7-5% вместо целевых 5,4% в 2025 году.

Ожидается, что Лекорню выступит с публичным заявлением о состоянии переговоров в сегодня перед встречей с представителями Социалистической партии.

Между тем Макрон подчеркнул, что "возьмет на себя ответственность", если соглашение не будет достигнуто, намекая на возможные досрочные парламентские выборы.