Во Франции политический кризис: премьер надеется спасти бюджет и стабилизировать ситуацию
Временный премьер-министр Франции Себастьян Лекорню выразил осторожный оптимизм относительно принятия бюджета страны до конца 2025 года, что значительно уменьшает вероятность проведения досрочных парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian.
По его словам, переговоры с различными партиями продолжаются, и соглашение по бюджету может быть достигнуто до 31 декабря 2025 года. Лекорню отметил, что готовность к компромиссу создает импульс и сближение, что снижает риск роспуска парламента.
Он добавил, что встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить результаты переговоров и определить возможность заключения соглашения.
Сообщается, что в последние дни Макрон сталкивается с призывами объявить досрочные выборы или уйти в отставку, чтобы преодолеть политический кризис.
Лекорню стал пятым премьер-министром Франции за последние два года и подал в отставку вместе с правительством в понедельник после отклонения нового кабинета. Президент убедил его остаться в должности до вечера среды, чтобы попытаться сформировать коалиционное правительство, способное обеспечить принятие бюджета жесткой экономии из-за рекордного уровня государственного долга.
Лекорню также отметил, что во время переговоров будет проверять, на какие уступки готовы пойти социалисты и "зеленые", чтобы поддержать бюджетное соглашение.
Он выразил надежду, что дефицит бюджета будет сокращен до 4,7-5% вместо целевых 5,4% в 2025 году.
Ожидается, что Лекорню выступит с публичным заявлением о состоянии переговоров в сегодня перед встречей с представителями Социалистической партии.
Между тем Макрон подчеркнул, что "возьмет на себя ответственность", если соглашение не будет достигнуто, намекая на возможные досрочные парламентские выборы.
Парламентский кризис во Франции
Напомним, что РБК-Украина сообщало, как 6 октября Себастьен Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции.
Мы также писали, что еще 8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру.
Соответствующее решение поддержали 194 депутата из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эммануэлю Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.
На следующий день, 9 сентября, президент Макрон назначил новым премьером страны Себастьена Лекорню, который в предыдущем правительстве занимал должность министра обороны. После назначения Макрон поручил ему провести консультации с парламентскими силами и представить состав нового правительства.
