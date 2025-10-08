ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Во Франции политический кризис: премьер надеется спасти бюджет и стабилизировать ситуацию

Франция, Среда 08 октября 2025 12:22
UA EN RU
Во Франции политический кризис: премьер надеется спасти бюджет и стабилизировать ситуацию Фото: премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Временный премьер-министр Франции Себастьян Лекорню выразил осторожный оптимизм относительно принятия бюджета страны до конца 2025 года, что значительно уменьшает вероятность проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Временный премьер-министр Франции Себастьян Лекорнювыразил осторожный оптимизм относительно принятия бюджета страны до конца года, что уменьшает вероятность проведения досрочных парламентских выборов.

По его словам, переговоры с различными партиями продолжаются, и соглашение по бюджету может быть достигнуто до 31 декабря 2025 года. Лекорню отметил, что готовность к компромиссу создает импульс и сближение, что снижает риск роспуска парламента.

Он добавил, что встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить результаты переговоров и определить возможность заключения соглашения.

Сообщается, что в последние дни Макрон сталкивается с призывами объявить досрочные выборы или уйти в отставку, чтобы преодолеть политический кризис.

Лекорню стал пятым премьер-министром Франции за последние два года и подал в отставку вместе с правительством в понедельник после отклонения нового кабинета. Президент убедил его остаться в должности до вечера среды, чтобы попытаться сформировать коалиционное правительство, способное обеспечить принятие бюджета жесткой экономии из-за рекордного уровня государственного долга.

Лекорню также отметил, что во время переговоров будет проверять, на какие уступки готовы пойти социалисты и "зеленые", чтобы поддержать бюджетное соглашение.

Он выразил надежду, что дефицит бюджета будет сокращен до 4,7-5% вместо целевых 5,4% в 2025 году.

Ожидается, что Лекорню выступит с публичным заявлением о состоянии переговоров в сегодня перед встречей с представителями Социалистической партии.

Между тем Макрон подчеркнул, что "возьмет на себя ответственность", если соглашение не будет достигнуто, намекая на возможные досрочные парламентские выборы.

Парламентский кризис во Франции

Напомним, что РБК-Украина сообщало, как 6 октября Себастьен Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции.

Мы также писали, что еще 8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру.

Соответствующее решение поддержали 194 депутата из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эммануэлю Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.

На следующий день, 9 сентября, президент Макрон назначил новым премьером страны Себастьена Лекорню, который в предыдущем правительстве занимал должность министра обороны. После назначения Макрон поручил ему провести консультации с парламентскими силами и представить состав нового правительства.

Подробно о том, почему предыдущее правительство Франции отправили в отставку можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы