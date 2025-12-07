Макрон пригрозил Китаю пошлинами ЕС: в чем причина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС может быть вынужден принять против Китая "жесткие меры", включая пошлины. Это может произойти, если Пекин не решит проблему торгового дефицита с блоком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я пытаюсь объяснить китайцам, что их профицит в торговле не является устойчивым, потому что они убивают своих собственных клиентов, в частности, практически ничего не импортируя от нас", - сказал Макрон в интервью Les Echos.
Он добавил, что если Китай не отреагирует, то в ближайшие месяцы ЕС будет вынужден принять "жесткие меры и разорвать связи, как это сделали США".
"Например, ввести пошлины на китайскую продукцию", - заявил президент Франции, отметив, что обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.
Также Макрон сказал, что подходит США к Китаю "ненадлежащий" и ухудшил положение Европы, перенаправив китайские товары на рынок ЕС.
"Сегодня мы застряли между этими двумя вариантами, и это вопрос жизни и смерти для европейской промышленности", - говорит французский лидер, добавив, что Германия не полностью разделяет позицию Франции.
Кроме того, он заявил, что помимо необходимости повышения конкурентоспособности Европы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен сыграть свою роль в укреплении единого рынка ЕС, утверждая, что денежно-кредитная политика должна учитывать рост и занятость, а не только инфляцию.
По словам Макрона, решение ЕЦБ продолжить продажу имеющихся у него государственных облигаций рискует привести к росту долгосрочных процентных ставок и оказать давление на экономическую активность.
"Европа должна и хочет оставаться зоной денежной стабильности и надежных инвестиций", - резюмировал президент Франции.
Bloomberg отмечает, что Макрон буквально только что вернулся из трехдневного государственного визита в Китай, где он настаивал на увеличении инвестиций в связи с тем, что Париж стремится пересмотреть свои отношения со второй по величине экономикой мира.
По данным французского казначейства, дефицит Франции в торговле товарами с Китаем в 2024 году достиг около 47 млрд евро (54,7 млрд долларов).
В то же время, положительный показатель торговли товарами Китая с ЕС вырос почти до 143 млрд долларов в первой половине 2025 года, что является рекордным показателем за любой полугодовой период. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Китай.
Агентство добавило, что напряженность между Францией и Китаем обострилась в прошлом году после того, как Париж поддержал решение ЕС ввести пошлины на китайские электромобили.
Пекин в ответ установил минимальные цены на французский коньяк, что вызвало опасение среди производителей свинины и молочных продуктов, что они могут стать следующей целью.
Напомним, на днях Bloomberg писало, что Германия и Франция поддерживают обсуждение торговой политики в отношении Китая.