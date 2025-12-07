Макрон пригрозив Китаю митами ЄС: у чому причина

"Я намагаюся пояснити китайцям, що їхній профіцит у торгівлі не є стійким, тому що вони вбивають своїх власних клієнтів, зокрема, практично нічого не імпортуючи від нас", - сказав Макрон в інтерв'ю Les Echos.

Він додав, що якщо Китай не відреагує, то найближчими місяцями ЄС буде змушений вжити "жорстких заходів і розірвати зв'язки, як це зробили США".

"Наприклад, ввести мита на китайську продукцію", - заявив президент Франції, зазначивши, що обговорив це питання з главою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн.

Також Макрон сказав, що підхід США до Китаю "неналежний" і погіршив становище Європи, перенаправивши китайські товари на ринок ЄС.

"Сьогодні ми застрягли між цими двома варіантами, і це питання життя і смерті для європейської промисловості", - каже французький лідер, додавши, що Німеччина не повністю поділяє позицію Франції.

Крім того, він заявив, що крім необхідності підвищення конкурентоспроможності Європи, Європейський центральний банк (ЄЦБ) повинен зіграти свою роль у зміцненні єдиного ринку ЄС, стверджуючи, що грошово-кредитна політика повинна враховувати зростання і зайнятість, а не тільки інфляцію.

За словами Макрона, рішення ЄЦБ продовжити продаж наявних у нього державних облігацій ризикує призвести до зростання довгострокових процентних ставок і чинити тиск на економічну активність.

"Європа повинна і хоче залишатися зоною грошової стабільності та надійних інвестицій", - резюмував президент Франції.