Макрон пригрозив Китаю митами ЄС: у чому причина

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС може бути змушений вжити проти Китаю "жорстких заходів", включно з митами. Це може статися, якщо Пекін не вирішить проблему торгового дефіциту з блоком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я намагаюся пояснити китайцям, що їхній профіцит у торгівлі не є стійким, тому що вони вбивають своїх власних клієнтів, зокрема, практично нічого не імпортуючи від нас", - сказав Макрон в інтерв'ю Les Echos.
Він додав, що якщо Китай не відреагує, то найближчими місяцями ЄС буде змушений вжити "жорстких заходів і розірвати зв'язки, як це зробили США".
"Наприклад, ввести мита на китайську продукцію", - заявив президент Франції, зазначивши, що обговорив це питання з главою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн.
Також Макрон сказав, що підхід США до Китаю "неналежний" і погіршив становище Європи, перенаправивши китайські товари на ринок ЄС.
"Сьогодні ми застрягли між цими двома варіантами, і це питання життя і смерті для європейської промисловості", - каже французький лідер, додавши, що Німеччина не повністю поділяє позицію Франції.
Крім того, він заявив, що крім необхідності підвищення конкурентоспроможності Європи, Європейський центральний банк (ЄЦБ) повинен зіграти свою роль у зміцненні єдиного ринку ЄС, стверджуючи, що грошово-кредитна політика повинна враховувати зростання і зайнятість, а не тільки інфляцію.
За словами Макрона, рішення ЄЦБ продовжити продаж наявних у нього державних облігацій ризикує призвести до зростання довгострокових процентних ставок і чинити тиск на економічну активність.
"Європа повинна і хоче залишатися зоною грошової стабільності та надійних інвестицій", - резюмував президент Франції.
Bloomberg зазначає, що Макрон буквально щойно повернувся з триденного державного візиту до Китаю, де він наполягав на збільшенні інвестицій у зв'язку з тим, що Париж прагне переглянути свої відносини з другою за величиною економікою світу.
За даними французького казначейства, дефіцит Франції в торгівлі товарами з Китаєм у 2024 році сягнув близько 47 млрд євро (54,7 млрд доларів).
Водночас, позитивний показник торгівлі товарами Китаю з ЄС зріс майже до 143 млрд доларів у першій половині 2025 року, що є рекордним показником за будь-який піврічний період. Про це свідчать дані, які опублікував Китай.
Агентство додало, що напруженість між Францією та Китаєм загострилася торік після того, як Париж підтримав рішення ЄС запровадити мита на китайські електромобілі.
Пекін у відповідь встановив мінімальні ціни на французький коньяк, що викликало побоювання серед виробників свинини та молочних продуктів, що вони можуть стати наступною ціллю.
Нагадаємо, днями Bloomberg писало, що Німеччина і Франція підтримують обговорення торговельної політики щодо Китаю.